Carenza sangue, appello di Ghinelli e Tanti: “chi può doni. Rischio di un’altra emergenza nazionale”

L’appello del sindaco Alessandro Ghinelli e dell’assessore Tanti: “#escosoloperdonare: uscite solo per le strette necessità, ma chi può non smetta di andare a donare sangue” .

“C’è il rischio che alla emergenza COVID19 se ne aggiunga un’altra: la carenza di sangue. Per questa ragione cogliamo l’occasione di aderire all’appello del “Centro nazionale sangue” che mette in guarda da questa nuova criticità. Donare sangue non è rischioso mai e non lo è nemmeno in questa situazione, quindi chi può lo faccia. Ovviamente l’appello è rivolto solo alle persone giovani, in perfetto stato di salute e idonee alla donazione.

A loro diciamo: quel poco tempo che avete pensato di passare fuori casa per fare fronte alle incombenze non rinviabili utilizzatelo anche per donare sangue. In queste ore così difficili Arezzo sta rispondendo con grande maturità e generosità, siamo certi che anche questo sforzo ulteriore che vi chiediamo troverà risposta”.