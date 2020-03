CasaPound: “Un Circo 2.0, con più artisti e zero animali”

In via Duccio di Boninsegna è tornato il Circo, quello della famiglia Orfei.

“Nell’epoca in cui viviamo, orfana di civiltà e buon senso, potrebbe sembrare normale usare gli animali per il divertimento – inizia la nota di CasaPound Arezzo – ma nell’epoca in cui vorremmo vivere, conseguenza di una svolta culturale ed etica, ci piacerebbe vedere solo artisti e professionisti dello spettacolo in un Circo 2.0”

E’ ancora in fase di realizzazione il Decreto attuativo della Legge del 2017 sullo spettacolo che andrebbe a eliminare gli animali dai circhi e dagli spettacoli viaggianti.

“La maggioranza degli italiani aspetta questo atto da anni – prosegue la nota di Cpi Arezzo – e anche i gestori circensi dovrebbero spingere in questa direzione, così da rilanciare un settore che, da tempo, ha perso il proprio fascino”

“Addestrare un animale selvatico è sinonimo di privazioni e sofferenze soprattutto quando parliamo di esseri la cui volontà non può essere piegata facilmente – conclude la nota di CasaPound – le gabbie, i continui spostamenti, la lontananza dagli habitat naturali, sono tutte azioni che danno un significato alla parola sfruttamento.”