Casentino Covid Free: dopo tre mesi la vallata è libera dal virus

Il Casentino da oggi è una zona libera dal covid-19. L’ultimo positivo al coronavirus residente del Comune di Bibbiena è stato ufficialmente dichiarato guarito questa mattina.

A darne la notizia è il Sindaco Filippo Vagnoli che, a metà mattinata, ha ricevuto una telefonata dal Dottor Nicola Vigiani del Reparto dell’Igiene Pubblica Casentino della Asl Toscana Sud-Est.

Il residente nel Comune di Bibbiena risultava l’ultimo positivo al coronavirus della vallata che pertanto, attualmente la vallata verde del Casentino risulta libera da questo virus causa della pandemia ancora in atto.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Dopo tre mesi iniziati per noi nella maniera più dura con la quarantena di più di duecento bambini della primaria, siamo arrivati ad avere 0 malati a Bibbiena e in tutto il Casentino. Una bellissima notizia per i nostri cittadini. Dietro questo risultato c’è innanzitutto il duro lavoro di tante persone, amministratori, igiene pubblica in particolare il Dottor Vigiani che non smetterò di ringraziare per l’impeccabile lavoro svolto, forze dell’ordine, ma anche gli stessi cittadini che non hanno smesso di rispettare le regole. Adesso dobbiamo continuare il più possibile a rispettare le prescrizioni che ci verranno date dalle autorità sanitarie nazionali e internazionali, continuare ad avere attenzione. Abbiamo il nostro grandissimo risultato da difendere. Grazie a tutti voi”.