Casentino: lavori ENEL in cabine elettriche, da mercoledì a venerdì interventi urgenti

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani (mercoledì 22 aprile), giovedì 23 aprile e venerdì 24 aprile eseguirà tre interventi circoscritti per estensione e rapidi per durata, ma urgenti e importanti in termini di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico, in Casentino, con particolare riferimento alle cabine di Bibbiena zona via Fonte Cavalli (domani), di Pratovecchio Stia piazza Paolo Uccello e dintorni nel centro di Pratovecchio(giovedì) e di Poppi alto area intorno al Castello tra via Morandini, via dei Bianchi e limitrofe (venerdì).



In tutte le circostanze i tecnici dell’azienda elettrica svolgeranno attività di manutenzione urgenti per la sostituzione negli impianti di alcune apparecchiature, che risultano danneggiate, attraverso l’installazione di nuova componentistica automatizzata. Nell’occasione, sarà effettuata anche una verifica dell’assetto di rete e della sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica. Le ragioni appena illustrate rendono gli interventi non rinviabili (in questi giorni particolari E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari). Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono alcune brevi interruzioni temporanee del servizio. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei “fuori servizio” saranno circoscritte a fasce orarie ridotte e a gruppi ristretti di utenze nel modo seguente:



Bibbiena, mercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 14:00 con conclusione entro un’ora e mezzo

Pratovecchio, giovedì 23 aprile, a partire dalle 14:00 con conclusione entro un’ora e mezzo,

Poppi, venerdì 24 aprile, a partire dalle 14:00 con conclusione entro un’ora



I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. L’Azienda ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.