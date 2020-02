Casi, Lucacci, Mennini: “Ghinelli è il candidato del centrodestra per la capacità amministrativa e la garanzia della continuità”

L’ufficialità della candidatura dell’attuale sindaco di Arezzo ad un mandato bis, sostenuto dal centrodestra, è arrivata da poche ore. E sono Alessandro Casi, segretario comunale Lega Nord, Francesco Lucacci portavoce provinciale Fratelli d’Italia e Bernardo Mennini coordinatore provinciale Forza Italia ad intervenire in merito.

“Alessandro Ghinelli è il candidato del centrodestra a sindaco di Arezzo. Lo è per il suo profilo politico, per la capacità amministrativa dimostrata in questi cinque anni, per la garanzia che la sua continuità rappresenta per Arezzo.

Ghinelli e il centrodestra hanno dimostrato non solo di saper governare ma anche di lavorare per un nuovo futuro e una nuova identità di Arezzo nel panorama toscano e nazionale.

Nelle prossime settimane, i coordinamenti aretini del centrodestra si confronteranno unitariamente con Alessandro Ghinelli per tracciare le rotte politiche che, partendo da quanto già positivamente fatto, sappiano dare nuovo e rinnovato slancio all’azione amministrativa e politica del centrodestra per rispondere sempre meglio ai bisogni e alle aspirazioni di Arezzo, dei suoi cittadini e del suo sistema economico e sociale.

Sarà un lavoro capace di consolidare le idee e i progetti finora emersi, di individuarne di nuovi e di condividere un rinnovato e più forte assetto di governo.

Il centrodestra è chiamato adesso a confermare quanto sia meritata la fiducia che gli aretini gli hanno assegnato nel nome di un progetto politico che ha al centro l’identità di Arezzo, la sua sicurezza, la sua capacità di uscire dalla crisi e di creare nuovo sviluppo. Il voto amministrativo, unitamente a quello regionale, confermerà come la stagione politica del centrosinistra sia definitivamente al tramonto e come il centrodestra rappresenti oggi l’unico soggetto politico realmente all’altezza delle sfide che attendono tutti. Ad Arezzo, a Firenze e a Roma”.