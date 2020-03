Caso di Coronavirus in Casentino, il sindaco Vagnoli: “il 64enne non ha avuto contatti con la vallata. Negativo il tampone della compagna”

Il Sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, si è sentito più volte nel corso della mattinata, in qualità di coordinatore dell’ambito socio sanitario del Casentino, con il Direttore del Distretto sanitario in riferimento al caso di coronavirus di Poppi.

Vagnoli commenta: “Vorrei informare la cittadinanza su come si sta evolvendo la situazione. Ho il dovere di farlo e credo che informare significa condividere e questo porta, credo, a dei comportamenti più responsabili da parte di tutti. Al momento non ci sono novità. Confermo che il caso positivo del Casentino non ha avuto contatti con persone del territorio dopo il suo rientro dal convegno di Bologna”.

Il Sindaco va oltre fornendo altre informazioni per tranquillizzare la popolazione: “la persona in questione non ha figli che frequentano scuole del territorio. Inoltre nel rispetto assoluto della privacy ovviamente non è possibile dire il nome e chiedo a tutti il massimo rispetto per tale situazione. Come è stato appurato il signore non ha avuto contatti nella vallata, pertanto non c’è bisogno di farsi prendere da paure inutili. Il tampone fatto sulla compagna al momento ha dato esito negativo. Ringrazio tutti i cittadini e chiedo loro il rispetto della regole e di seguire le indicazioni che vengono fornite dalle istituzioni. Sarà mia personale cura informare sempre con massimo tempismo la popolazione”.