Caso della maestra della primaria di Bibbiena positiva al Covid-19: partite le notifiche di quarantena alle famiglie

Sindaco e Giunta di Bibbiena stanno lavorando alacremente da ieri sera nella sede del Comune per affrontare al meglio l’emergenza covid-19 anche a seguito della notizia della positività al virus di una maestra che lavora presso la Primaria di Bibbiena.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Stanno partendo le notifiche di quarantena per 242 alunni della Scuola Primaria e 10 tra insegnanti e collaboratori della scuola stessa. Le notifiche arriveranno alle famiglie per mail, per coloro che hanno a disposizione questo mezzo che ci è stato fornito dalla scuola. Per coloro che non hanno la possibilità di utilizzare la mail, la notifica arriverà direttamente a casa dal messo comunale.

La cosa importante da sapere è che si tratta comunque di misure precauzionali per tutelare innanzitutto le famiglie e quindi la comunità, visto che questi bambini possono avere avuto contatti con un probabile caso positivo.

Dico probabile perché di fatto la maestra in questione è risultata positiva al primo tampone, ma siamo in attesa della risposta relativa alla verifica dello stesso.

Cosa altrettanto importante da sapere e capire. I genitori non sono in quarantena o sorveglianza cautelativa perché sono contatti indiretti e gli scienziati in questo sono stati molto chiari. Per loro non è necessaria.

Ogni giorno il personale medico della Asl Toscana sud est si metterà in contatto con le famiglie per monitorare in modo adeguato la situazione.

Vorrei fare un appello a tutte le famiglie e a tutti i miei cittadini. Dobbiamo mantenere la calma e fidarsi e affidarsi alle autorità. Alle famiglie a cui arriverà la notifica di quarantena verranno fornite indicazioni precise di comportamento.

Per gli altri cittadini raccomandiamo di seguire le indicazioni del mondo scientifico e le regole basilari a livello igienico che ormai conosciamo tutti.

Limitiamo al minimo indispensabile gli spostamenti fuori dal territorio.

Se ognuno di noi collaborerà in modo adeguato riusciremo a superare bene questo momento difficile per tutti”.