Castel Focognano: digitalizzazione rete elettrica e posa fibra ottica, venerdì lavori rapidi e urgenti

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che venerdì 17 aprile effettuerà un intervento di digitalizzazione e potenziamento del sistema elettrico nel territorio comunale di Castel Focognano, con particolare riferimento alla zona di Cerreto, Faeto, La Casina, Castello e dintorni.

Nel dettaglio, le squadre operative dell’azienda elettrica effettueranno operazioni propedeutiche alla posa della fibra ottica da parte dell’operatore di settore, attraverso adeguamenti strutturali dell’infrastruttura elettrica, e all’ottimizzazione dell’assetto di rete con una distribuzione dei carichi equilibrata. Grazie a questi interventi, il territorio interessato sarà dotato di un’infrastruttura molto importante in termini di digitalizzazione dei servizi.

Le ragioni appena illustrate rendono l’intervento non rinviabile (in questi giorni particolari E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari). Tempi e modalità di intervento sono stati concordati con l’Amministrazione Comunale di Castel Focognano, che E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per venerdì 17 aprile, a partire dalle ore 9:00 con conclusione entro la mattinata. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta ad un gruppo ristretto di utenze nel modo seguente: loc. C. Focognano civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) 2, da 10 a 10a, da 10d a 12, 12b, 16, da 16b a 20, 24, da 26 a 30, 40, 44, da 1 a 1/a, da 1d a 1f, da 1h a 9c, da 9e a 9i, da 9n a 27, 31, da 35 a 43/a, sn (senza numero); loc. Cerreto civ. 1/c; loc. Castello civ. da 1a a 1b, sn; loc. La Casina civ. 49, sn; loc. Faeto civ. 1, sn; loc. Palazzo sn.

I clienti sono informati anche con affissioni, con il dettaglio dei civici coinvolti, nelle zone interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.