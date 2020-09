Castelfiorentino, due giorni dedicati alla campagna “SalvaCiclista”

Nel 2014 ha fatto il giro del mondo in bici, coprendo quasi 30.000 km in 144 giorni e aggiudicandosi il Guinness World Record. E da due anni è diventata testimonial della campagna sulla sicurezza stradale “Io rispetto il ciclista”, che si propone di richiamare l’attenzione sulla distanza di sicurezza tra automezzi e biciclette (1,5 metri), pubblicizzata anche attraverso una segnaletica dedicata.

Una campagna che domenica 13 e lunedì 14 settembre farà tappa anche a Castelfiorentino, con due diversi momenti in cui la “ciclista dei record” (oltre al giro del mondo più veloce, la Gianotti si è anche aggiudicata anche il giro più veloce degli Stati Uniti e del Giappone) avrà modo di raccontare i momenti più entusiasmanti della sua esperienza, ma anche tutte le occasioni in cui la sua incolumità ha corso rischi seri.

Di questo si parlerà certamente domenica 13 settembre, alle ore 21.30, all’area parco di viale Roosevelt, “una serata con Paola Gianotti” durante la quale la promotrice della campagna “Io rispetto il ciclista” (ideata insieme a Marco Cavorso) avrà modo di ricordare le varie tappe del lungo viaggio che l’ha spinta a coprire i vari angoli del globo, soffermandosi sugli episodi più significativi.

Alla serata interverrà anche il Sindaco, Alessio Falorni, il consigliere comunale Federico Fioravanti (già atleta di ciclismo), Marco Cavorso (associazione “Io rispetto il ciclista”) ed Emilia Matteoli (ciclista professionista). L’iniziativa è promossa con il contributo di Simoncini Teali – Museo del Telaio.

A seguire, lunedì 14 settembre (ore 8.30) il ritrovo all’ingresso del capoluogo (via Praticelli, all’altezza della Colc) per posizionare la segnaletica dedicata, che avverte la necessita di mantenere la distanza di sicurezza in quanto “strada frequentata da ciclisti”. Saranno presenti l’Assessore alla Mobilità, Francesca Giannì, la promotrice della campagna di sensibilizzazione, Paola Gianotti, e la ciclista professionista Emilia Matteoli.

“E’ un onore – osserva Eugenio Simoncini (Simoncini Telai) – riuscire a portare iniziative come questa sul nostro territorio. Chi vive la bicicletta, chi va a lavoro in bici, lavora con la bici o in generale si sposta con questo mezzo, sa quanto attuale sia l’argomento sicurezza e quanto le strade stiano diventando sempre più pericolose. Ne so qualcosa e sono felice di dare il mio contributo. Sulle strade c’è bisogno di rispetto reciproco, le associazioni ciclistiche stanno facendo la propria parte.”

“Il nostro Comune – osserva Federico Fioravanti (consigliere comunale) – si è sempre dimostrato sensibile alle iniziative per la sicurezza stradale e alla tutela degli utenti più deboli. Ricordo – a questo proposito – il video che facemmo lo scorso anno insieme al Sindaco e ai due professionisti Kristian Sbaragli e Alberto Bettiol. Tutto questo deve servire a tutelare i nostri concittadini e gli appassionati delle due ruote, ma anche i numerosi visitatori che prediligono un turismo sostenibile e “lento”, se si considera che il nostro Comune è attraversato dalla Via Francigena. Il piano di piste ciclabili che abbiamo avviato, e che si concretizzerà con il primo tracciato in grado di collegare il capoluogo alla zona scolastica e sportiva, si muove appunto in questa direzione”.