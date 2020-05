Castiglion F.no, il sindaco risponde

“Il Sindaco Risponde”, domani, dalle ore 10 a mezzogiorno e mezzo.

Filo diretto con il sindaco Agnelli, 0575 65 64 00.

In tempo di Covid-19 la possibilità d’incontro con la popolazione si è ridotta al minimo, ecco che il sindaco Mario Agnelli ha deciso “d’incontrare” i cittadini via telefono. Domani mattina dalle ore 10 a mezzogiorno e mezzo telefonando allo 0575 65 64 00 si potrà parlare direttamente con il sindaco Agnelli. “Il Sindaco Risponde”, una iniziativa, che ha preso il via nel 2018, cerca di accorciare le distanze tra amministrazione e popolazione in un momento in cui sono vietati gli assembramenti. Parte Domani, quindi, il filo diretto fra il primo cittadino di Castiglion Fiorentino e la popolazione: