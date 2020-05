Castiglion Fiorentino, bando per lo slogan della T-SHIRT CASTIGLIONESI DELL’ESTATE 2020

L’Associazione Pro Loco in collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino indice e organizza il concorso per la realizzazione del bozzetto che verrà stampato nelle T-SHIRT CASTIGLIONESI DELL’ESTATE 2020. Possono partecipare tutti i castiglionesi ed i simpatizzanti della nostra città.

Il disegno proposto, preferibilmente stilizzato, dovrà contenere un’immagine di Castiglion Fiorentino, il grande cuore dei castiglionesi e un breve slogan di buon augurio sul momento che stiamo vivendo.

Dovrà essere realizzato su carta o cartoncino formato A4 con sviluppo verticale, fatto a mano oppure utilizzando il computer. Gli elaborati dovranno essere consegnati, non firmati, in busta sigillata che all’interno deve contenere una seconda busta chiusa e un foglio con il nome dell’autore, un recapito telefonico e una eventuale, ma non obbligatoria, descrizione dell’elaborato.

Il vincitore sarà invitato ad apporre la propria firma sul disegno prima della stampa delle magliette.

La consegna dei disegni deve avvenire entro le ore 12 di mercoledì 10 giugno 2020 presso l’ufficio della Pro Loco in Piazza Risorgimento oppure all’edicola di Paolo Faralli in Corso Italia. Per i disegni che arriveranno a mezzo posta vale la data di spedizione. I disegni che partecipano al concorso non saranno restituiti e rimarranno di proprietà dell’Associazione Pro Loco di Castiglion Fiorentino.

“Al concorso possono partecipare tutti, castiglionesi e non, realizzando slogan ben augurante e un disegno di speranza che può fare ‘centro’ nel cuore di questa splendida Città. Il ricavato al netto delle spese andrà in beneficenza, in parti uguali, alle associazioni che in questo momento di difficoltà hanno dato una mano a far sentire meno sola la nostra gente, si tratta della Confreternita della Misericordia, della Vab e della Croce Rossa. La nostra speranza è quella di avere tantissimi disegni affinché si possa realizzare, in futuro, una mostra” dichiara Paolo Faralli, presidente della Pro Loco. La commissione giudicatrice sarà composta da almeno 5 componenti del Consiglio Direttivo della Pro Loco e tre rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. Il nome del vincitore sarà comunicato entro sette giorni dalla scadenza delle consegne attraverso gli organi di stampa ed i canali su internet.

Al vincitore del bando verrà corrisposto un premio composto da SMARTBOX PER DUE PERSONE, A SCELTA UNA O DUE NOTTI IN HOTEl, MEDAGLIA DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO e 2 BIGLIETTI DI INGRESSO PER LA TRIBUNA AL PALIO DEI RIONI.

Tutto il ricavato della distribuzione delle t-shirt sarà devoluto in beneficenza, in parti uguali, alla Confraternita di Misericordia, alla V.A.B. e alla Croce Rossa di Castiglion Fiorentino, che tanto hanno fatto per i cittadini castiglionesi in questo periodo di emergenza sanitaria.

“La nostra Pro Loco non si è fermata neppure in emergenza ed è un ottimo segnale di ripresa. Si riparte quindi dal nuovo logo della T-SHIRT che dovrà rappresentare lo spirito dei castiglionesi che vogliono veder splendere di nuovo il nostro gioiello” conclude Chiara Cappelletti, assessore alla Cittadinanza attiva e al Terzo settore – Associazionismo e Volontariato