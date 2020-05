Castiglion Fiorentino, “BUONO SHOPPING LA NUOVA PRIMAVERA”, per valorizzare, migliorare ed incentivare la ripresa del commercio di vicinato

Prosegue a pieno ritmo il crono-programma del progetto “Una Nuova Primavera”.

Un mese fa circa, l’attuazione del progetto e-commerce “Botteghe Castiglionesi”, il brand scelto attraverso un sondaggio on-line con il 65% dei consensi, e dove risultano essersi iscritte e già attive oltre 50 attività. Oggi l’attivazione di un’altra iniziativa a sostegno del commercio di vicinato.

Si chiama “BUONO SHOPPING LA NUOVA PRIMAVERA”, in vigore fino al 20 giugno, attraverso il quale gli utenti potranno acquistare a 35 euro un buono del valore di 50 euro.

In pratica chi usufruirà della piattaforma di e-commerce comunale denominata “Botteghe Castiglionesi” avrà la possibilità di acquistare un “BUONO” per un acquisto in ognuno dei negozi iscritti alla stessa. I buoni avranno un valore nominale di 50,00 € per il quale il cliente pagherà 35,00 a fronte di contributo di €15 erogato dall’amministrazione direttamente all’esercizio presso il quale il buono verrà acquistato. L’acquisto dei buoni, 200 per un contro valore di 3 mila euro, potrà essere effettuato entro il 20 giugno e potranno essere spesi a partire dal 1 luglio nelle botteghe aderenti, Il pagamento avverrà tramite la piattaforma di pagamento “Stripe” all’interno del portale che consente la tracciabilità e la contezza certa degli acquisti.

“La ripresa delle attività commerciali, per quanto imminente, non potrà colmare le perdite subite e nell’immediato neppure garantire l’ordinario giro di affari a causa delle mutate condizioni e delle restrizioni comportamentali ancora in atto. Da qui la volontà di voler intervenire a sostegno dell’economia locale, per le strutture ricettive e per le attività commerciali in genere con azioni di promozione e supporto al commercio di vicinato, volte ad incoraggiare i cittadini a riprendere i contatti con i negozianti di fiducia. ‘Buono Shopping’ a tutti!” dichiara il vice sindaco, Devis Milighetti.