Castiglion Fiorentino, cartelli stradali per raccomandare agli automobilisti il distanziamento per il sorpasso dei ciclisti

I numeri sono inesorabili: ogni settimana, mediamente, si contano 327 incidenti con le biciclette, per un totale di 5 morti e 346 feriti; in Italia muore un ciclista ogni 35 ore e un pedone ogni 12 ore.

Questo ha spinto, anche su indirizzo della Federazione Ciclistica Italiana e del Comitato nazionale per la sicurezza stradale, Paola Gianotti, ciclista, coach, scrittrice e detentrice di 3 Guinness World Record tra cui l’essere la donna più’ veloce ad aver circumnavigato il globo in bici e Marco Cavorso, padre di Tommaso, ragazzo di 14 anni ucciso nel 2010 mentre si allenava in bici nelle strade della provincia fiorentina, delegato per la sicurezza stradale del sindacato dei ciclisti professionisti ACCPI, a presentare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la proposta di legge sulla distanza minima di sorpasso che è stata introdotta nel codice stradale ed è in fase di approvazione definitiva, una misura già adottata da pressoché tutti gli stati europei.

Il tutto è nato, racconta Marco Cavorso, “nel settembre 2018, quando insieme a Maurizio ho percorso in bici i 1000 km del Cammino di Santiago da Pamplona a Finisterre e durante quel viaggio abbiamo trovanto centinaia di questi cartelli nelle strade urbane ed extraurbane del nord della Spagna, soprattutto con uno standard di sicurezza elevato per le persone in bici e una tolleranza maggiore tra loro e gli automobilisti, neanche lontanamente comparabile alla situazione italiana”.

Marco, Paola e Maurizio Fondriest, ex ciclista professionista vincitore del Campionato del Mondo nel 1988, della Milano-Sanremo nel 1993 e di due Coppe del Mondo di ciclismo, hanno fondato l’associazione “Io Rispetto Il Ciclista”, che ha come obiettivo-sfida l’installazione di 365 cartelli per il rispetto del ciclista sulla strada ad altrettanti amministrazione comunali. Castiglion Fiorentino è il primo comune aretino (in tutta la Toscana se ne contano una decina tra la Versilia e la provincia di Firenze) che insieme alla Provincia di Arezzo ha aderito al progetto e venerdì 16 maggio alle ore 10.30 al passo de “La Foce” presentazione ufficiale dei cartelli che sono stati posizionati lungo il percorso di montagna. Presenti, tra gli altri, Daniele Bennati, ciclista di fama internazionale, testimonial del Fair Play a Castiglion Fiorentino.

“Si alle attività sportive all’aperto, che tra l’altro si addicono al nostro territorio per la sua conformità morfologica, ma in sicurezza sia per chi le pratica come i ciclisti sia per gli automobilisti che percorrono le nostre strade” conclude il sindaco Mario Agnelli.