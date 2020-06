Castiglion Fiorentino: dal primo luglio divieto di abbrucciamenti

Scatta il primo luglio e fino al 31 agosto il divieto di abbrucciamenti di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura, ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza. Nel periodo sopra menzionato l’accessione dei fuochi è consentito esclusivamente per la per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e nelle aree attrezzate, sempre nel rispetto delle prescrizioni.

La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Imprenditori agricoli e privati cittadini sono invitati a tenere comportamenti prudenti nelle attività agricolo-forestali astenendosi, pertanto, da qualsiasi accensione di fuoco. Si sottolinea l’importanza di segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale 800.425.425 o al 115 dei Vigili del Fuoco.

“Come sempre la raccomandazione è quella di attenersi in maniera scrupolosa a questa ordinanza.

Anche nel nostro territorio purtroppo nel tempo abbiamo assistito ad incendi scoppiati proprio a causa dell’imperizia o negligenza dei cittadini.Cerchiamo tutti di collaborare per tutelare il nostro ambiente, il nostro territorio” conclude il consigliere comunale Luca Fabianelli che si occupa della comparto della Protezione Civile.