Castiglion Fiorentino: “Distanziamento Fisico tra le Persone”  al posto di “Distanziamento Sociale”

I contagi da Covid-19 corrono e il Governo ha proclamato il “distanziamento sociale” senza considerare l’accezione semantica della parola “SOCIALE” che nella lingua italia, tra le varie spiegazioni, c’è anche quella di “che ha attinenza con la vita dell’uomo in quanto partecipe di una comunità nella quale ha, o dovrebbe avere, sostanziale diritto di parità rispetto agli altri membri.”.

Alla luce, quindi, del significato che nell’espressione “DISTANZIAMENTO SOCIALE” l’utilizzo dell’attributo: “sociale” possa essere fonte di equivoci, e visto ed appurato che il termine possiede di per sé una naturale connotazione positiva (quale sinonimo di relazione, interscambio, confronto, associazione, struttura, legame, comunione e contatto), il sindaco Mario Agnelli ha firmato una delibera che favorisce il “DISTANZIAMENTO FISICO TRA LE PERSONE” per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19 e non l’isolamento sociale.

In questo modo è stato restituito alle parole la loro essenza, utilizzandole in modo consono ed appropriato al contesto a cui si riferiscono. A Castiglion Fiorentino, quindi, al posto dell’espressione “DISTANZIAMENTO SOCIALE”, si favorisce l’utilizzo dell’espressione “DISTANZIAMENTO TRA LE PERSONE”, dando atto che per contrastare il Covid 19, a livello preventivo e di tutela della salute, occorre mantenere un “DISTANZIAMENTO FISICO” – di almeno in metro TRA LE PERSONE.

L’espressione “DISTANZIAMENTO TRA LE PERSONE” identifica lo spazio fisico che deve essere preservato – lasciato libero – per evitare che il Covid 19 possa circolare ancora e rappresenta la ferma e precisa volontà dell’Amministrazione Comunale di accompagnare un ritorno alla normalità, ben lungi da qualsivoglia forma di pregiudizio e di esclusione, per una vita sociale dove la distanza è sicurezza e tutela della salute pubblica.