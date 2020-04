Castiglion Fiorentino, domani 25 aprile la frazione de “La Nave” festeggia il suo protettore, San Marco.

Cari amici,

in questo periodo in cui ci troviamo a dir poco, un pò tutti con le mani

legate, non sono molte le iniziative che si possono portare avanti

rispetto a come siamo un pò da sempre abituati nella nostra attivissima

cittadina.

L’elenco delle manifestazioni e delle iniziative che verranno rinviate o

peggio ancora annullate, sarà lungo e anche doloroso da accettare.

Tuttavia mai come in questo periodo dobbiamo vivere alla giornata e

pronti a pianificare il futuro non appena ce ne daranno modo, sicuro che

la nostra reattività sarà imponente e determinata per ristabilire i

livelli che con fatica la Città aveva raggiunto.

Adesso vi propongo una semplice iniziativa, silenziosa ma che spero

attecchisca in tutti voi, proprio in un terreno caro quanto spesso

strumentalizzato dalla sinistra, legato alle celebrazioni del 25 aprile,

anniversario della Liberazione. Visto che quest’anno non sarà “il solito

25 aprile” e non ci saranno neanche le consuete celebrazioni, la nostra

piccola campagna dovrà favorire l’esposizione della bandiera tricolore

nelle nostre case, cercando di fotografare e dimostrare il nostro legame

con la bandiera e la nostra Repubblica.

Non sarà facile neanche acquistare bandiere in questo periodo, ma tra

qualche cartoleria e qualche tabaccaio qualcosa credo che si possa

sempre reperire.

Confidando sul vostro immancabile senso di appartenza e lo spirito di

collaborazione che ci contraddistingue, vi ringrazio per il tempo che mi

avete dedicato, sperando di aver stimolato la vostra iniziativa.

Un caro saluto a tutti.

Mario Agnelli