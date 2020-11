Castiglion Fiorentino: ecco l’iniziativa “COLORIAMO la Casa di tutti”

“COLORIAMO la Casa di tutti” è l’iniziativa che prevede la donazione di un quadro per la RSA “Serristori” da parte dei pittori e non solo castiglionesi. Un bel gesto per colorare la Casa di Riposo ed Istituzioni Educative “Serristori”. Il progetto che prende il via oggi, lunedì 9, e fino al prossimo 21 novembre ed è rivolto ai pittori che vogliono donare una loro opera. Il quadro potrà essere consegnato presso la sede della Misericordia nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare a Giovanna, 328 76 999 78.

“Mi è capitato di visitare l’RSA e ho pensato di rallegrare le pareti della struttura con i quadri che doneremo per il piacere anche degli ospiti che avranno la gioia di guardare le nostre” ha spiegato l’ideatrice dell’iniziativa Giovanna Castellucci Reattelli.

“Ringrazio Giovanna e tutte le persone che vorranno contribuire a ‘Colorare la Tutti” ha concluso il Presidente dell’Ente Cosimo Serristori.