Castiglion Fiorentino, esteso dal giovedì alla domenica l’orario di aperura del Sistema Museale. Per gli altri giorni c’è l’opportunità di prenotare le visite guidate

Si amplia l’orario di apertura del Sistema Museale. Da domani e fino al mese di settembre il Museo Civico e Archeologico e la Pinacoteca saranno aperti dal giovedì alla domenica. Questi gli orari: la mattina dal ore 10.30 alle 13 e il pomeriggio dalle ore 15.30 alle 19. La visita alla Torre del Cassero si potrà effettuare il sabato e la domenica.

Al di là, comunque, dei giorni stabiliti è possibile prenotare le visite guidate, ad eccezione del mercoledì, telefonando al numero 0575 65 94 57 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì la mattina dalle ore 8.30 alle 13.00, e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30, mentre il mercoledì e il venerdì 8.30-13.30; oppure facendo una richiesta tramite l’indirizzo di posta elettronica: sito internet [email protected] . L’apertura seguirà tutti i protocolli di prevenzione stabiliti dal DPCM contro la diffusione del Covid-19 che prevede la contingentazione dei visitatori per numerosità e fascia oraria. Con la riapertura del Sistema Museale riprendono tutte le attività di collaborazione e sinergia con il museo di Monterchi e il relativo protocollo “Musei-Connessi”. C’è anche la possibilità, per chi impossibilitato a visitare personalmente il Sistema Museale anche collegandosi al link: http://www.museicastiglionfiorentino.it/virtual_tour_museo/virtual_tour_museo.html.

Il progetto Virtual Tour, realizzato con tecnologie all’avanguardia per la fruizione multimediale e la promozione del Sistema Museale Castiglionese, diventa, in questa particolare estate, uno strumento eccezionale per far conoscere, in modo intuitivo e dettagliato, il nostro patrimonio storico, artistico e archeologico. L’utente, infatti, può virtualmente accedere all’area del Cassero, salire all’interno della Torre Medievale e affacciarsi al belvedere sulla Valdichiana. Seguendo semplici istruzioni il sito consente, inoltre, di visitare lo scavo archeologico, il Fondo Antico e la Pinacoteca Comunale con ambientazioni realistiche, ricostruzioni tridimensionali degli oggetti esposti, fotografie e pannelli esplicativi. Non è certo come ammirare i capolavori e le opere d’arte dal vivo, ma in tempi di quarantena forzata anche i musei, visitati virtualmente, possono essere un modo intelligente per impiegare il proprio tempo. “Castiglion Fiorentino a poco a poco si ripopola di turisti sia italiani che stranieri. Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno estendere il nostro orario di apertura per dare l’opportunità a visitatori di conoscere le nostre bellezze storico-artistiche” conclude l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.