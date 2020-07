Castiglion Fiorentino: il Palio dei Rioni 2020 non si corre

“E così la decisione è stata presa. Con dispiacere ma con altrettanta consapevolezza nonostante tutti i ragionevoli sforzi per pensare di organizzarlo in quest’anno disgraziato, il Palio in onore della Madonna delle Grazie del Rivaio nel 2020 non si potrà correre. Ci sarà l’impegno di tutti per ripartire nel 2021 con rinnovato entusiasmo ma d’altro canto il Palio è una festa di popolo e senza popolo non poteva essere una festa”.

Così Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, dopo la decisione presa ieri sera durante la Commissione Superiore dell’Ente Palio di non poter disputare l’edizione 2020 del Palio dei Rioni. La Commissione Superiore, infatti, visti gli incontri precedenti, tenuto conto delle riunioni con gli organismi competenti, in virtù delle normative sulla sicurezza legate all’emergenza sanitaria in atto e nonostante l’impegno degli organizzatori di valutare approfonditamente la questione organizzativa, ha deciso di non correre il Palio.

L’Amministrazione Comunale, comunque, sta valutando azioni per sostenere la vita rionale in questo periodo di restrizioni a causa dell’epidemia da Covid-19 in attesa di riprendere i lavori propedeutici alla realizzazione dell’edizione 2021 del Palio dei Rioni, evento nato in onore della Madonna delle Grazie del Rivaio, che si tiene la terza domenica del mese di Giugno.