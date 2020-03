Castiglion Fiorentino: informazioni e servizi per la cittadinanza

Informazioni utili del Comune di Catiglion Fiorentino per l’emergenza Covid-19, servizi a favore degli over 65 per provvedere ad acquisti di prima necessità e medicinali, l’elenco delle botteghe che hanno attivato il servizio a domicilio e infine la chiusura del cimitero comunale.

Servizi a favore degli over 65 con fragilità ed impossibilitati a provvedere all’acquisto di medicinali e/o beni di prima necessità

È in atto già da qualche giorno il servizio a favore degli over 65 che si trovano in situazioni di difficoltà, solitudine, fragilità e/o prive di una rete familiare.

In pratica si potrà telefonare all’ufficio dei Servizi Sociali del comune allo 0575 65 64 62, servizio attivo dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì, nel caso in cui l’utente in questione sia impossibilitato a provvedere all’acquisto di medicinali e/o beni di prima necessità come i generi alimentari. Gli operatori, dopo un primo screening nel quale valuteranno i requisiti per averne il diritto, attiveranno la Vab di Castiglion Fiorentino, in quanto rappresentante nel territorio della Protezione Civile, che si mobiliterà per espletare il servizio in questione.

È bene ricordare che i volontari della Vab in divisa si muovono con i mezzi dell’associazione quindi facilmente riconoscibili dalla popolazione.

Anche la Croce Rossa si è attivata per fornire il servizio gratuito di consegna farmaci e spesa a domicilio tutti i sabato dalle 9,00 alle 15,00 chiamando il numero 333.3281610 il venerdì dalle 17,30 alle 19,30.

Le botteghe di Castiglion Fiorentino attivano il servizio “La tua spesa a domicilio”

In questo periodo di emergenza Coronavirus alcuni esercizi commerciali di Castiglion Fiorentino si sono attivati nel servizo di spesa a domicilio e attraverso la loro associazione di categoria, Confcommercio, informano la popolazione dei loro recapiti per poterli contattare.

ALIMENTARI LA DIVINA BOTTEGA CORSO ITALIA 16 0575 659534

ALIMENTARI IL BUONGUSTAIO DI SBRAGI CORSO ITALIA 45 0575 658202

ALIMENTARI IL RISTORO DI VIA DANTE VIA DANTE 4 0575 659964

ALIMENTARI MENCI MARIA GRAZIA VIA MADONNA DEL RIVAIO 35 3490092709

ALIMENTARI PANETTERIA AURORA VIALE MAZZINI 36 3207803354

ALIMENTARI CECCARELLI SILVIA LOC. SANTA CRISTINA 21 3334494500

ALIMENTARI LA BOTTEGHINA DI SANTA LUCIA LOC. SANTA LUCIA 10 0575 658600

FRUTTA E VERDURA CHIANUCCI VIALE MAZZINI 11 3391781534 ANCHE CONSEGNA ACQUA

FRUTTA E VERDURA TAVANTI B. VIALE MAZZINI 11 3341726274

FRUTTA E VERDURA LA CUCCAGNA VIA CUPA 32 3484019960

FRUTTA E VERDURA AZ. AGRICOLA LE MORTELLE DI CASAGNI LUCIA VIA ARETINA 93 3284580802

LA SFIZIERIA CORSO ITALIA 0575 658470

PIZZA SERVICE VIA G. VALDARNINI 3 0575 657520

MACELLERIA DEL VIALE VIALE MAZZINI 8 0575 658526

Cimitero Comunale

Si comunica che domani, domenica 22 marzo, il cimitero comunale di Castiglion Fiorentino rimarrà chiuso