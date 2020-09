Castiglion Fiorentino: lavori di messa in sicurezza di ponti ed argini

Iniziati i lavori di ristrutturazione del Ponte sul torrente Vingone in loc. Molino dello Zoppo lungo la strada comunale delle vie Larghe mentre a giorni partiranno quelli di manutenzione straordinaria inerente la realizzazione di protezione spondale per consolidazione della viabilita’ pubblica in localita’ Cozzano.

In particolare, nel primo caso, l’intervento consiste nel ristrutturare l’opera d’arte, degradata e parzialmente lesionata, nella parte muraria. E’ prevista, inoltre, la manutenzione delle banchine, delle caditoie e la realizzazione di cordoli laterali ai fini della installazione delle barriere di protezione di nuova fornitura. Entrambi gli interventi ammontano a poco meno di 100 mila euro.

“Gli interventi predisposti in questo periodo puntano alla messa in sicurezza di ponti e argini di competenza comunale. Continua, quindi, l’attività dell’amministrazione comunale volta a mitigare gli eventuali rischi strutturali e rischi idrogeologici che si potrebbero palesare in prossimità di rii e fossi “ dichiara il vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Devis Milighetti.