Castiglion Fiorentino, l’estate campestre di Porta Romana

Nei giorni in cui si decidono le sorti del Palio dei rioni 2020 – la fumata bianca o nera dovrebbe esserci venerdì -, Porta Romana continua il suo programma di ripresa graduale ma significativa delle attività sociali e folkloristiche, sempre rispettando le norme anti-Covid sul distanziamento sociale.

Per questa seconda metà di luglio le occasioni sono fornite dalla “doppia” riapertura dell’associazione Lupercale, che proprio durante il periodo di chiusura forzata ha subito un notevole restyling; e dalla voglia di concludere in bellezza il percorso ludico e didattico sviluppato con i più piccoli, iniziato prima con il sostegno per i compiti scolastici, sostegno tanto più necessario in quest’annata particolare per gli studenti di ogni ordine e grado, e proseguito poi con la “tranche estiva” dei laboratori musicali e manuali, tutte iniziative gestite con entusiasmo dalle giovani tutor del rione e coordinate da Oxfam Italia.

Domenica 19 luglio il Lupercale inaugura i nuovi locali in via San Lazzo, realizzati anche grazie all’impegno e alla dedizione degli stessi rionali: si tratta del secondo step del piano di ristrutturazione della sede avviato lo scorso inverno con l’allestimento di nuovi bagni. Il Lupercale riapre, in ottemperanza alle normative vigenti sui circoli e centri sociali, e festeggia con una giornata – rigorosamente riservata ai tesserati – che potremmo simpaticamente definire in stile “circolo vintage” con colazione, passeggiata lungo i sentieri, gli argini e le vie minori delle frazioni del territorio, e pranzo ristoratore finale. Durante la camminata verranno raccolti i rifiuti abbandonati per strada: un modo per unire l’utile al dilettevole.

Sabato 25 luglio, invece, il trend campestre si sposta in via della Patalecchia, fra Manciano e Brolio, per il “Country Summer Village”, iniziativa dedicata a tutte le famiglie del rione. In un’ambientazione campestre, bambini e ragazzi da quattro anni in su parteciperanno a una sorta di campus monotematico sul mondo del cavallo, dalla didattica mattutina curata dal Gruppo Stalla giallorosso al “battesimo della sella” pomeridiano con passeggiate a cavallo seguite dai Cavalieri per Caso in Valdichiana. La giornata si concluderà con una cena in giardino per grandi e piccini (info e iscrizioni: Luca 3319862390).

Le due iniziative, al pari delle altre che si sono svolte da maggio ad ora – dal Green Day alla Scalata virtuale al Sant’Egidio – rientrano in un programma “di ripartenza” pensato dal Consiglio direttivo che, pur nella piena consapevolezza della situazione storica che sta vivendo il Paese, nella quale le priorità per la collettività sono ben altre, intende tuttavia mantenere fede al ruolo sociale dell’istituzione rionale.