Castiglion Fiorentino: Nuove Acque conclude i lavori di estensione della rete fognaria nella zona industriale di Manciano

Nuove Acque ha concluso i lavori di realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria al servizio delle utenze della zona industriale di Manciano nel Comune di Castiglion Fiorentino. L’intervento, svolto dal gestore idrico della provincia di Arezzo e parte della provincia di Siena in sinergia di Comune di Castiglion Fiorentino e ITAM Spa, permetterà di far defluire in sicurezza le acque di scarico del distretto produttivo locale all’impianto di depurazione di Pozzo Nuovo gestito da Nuove Acque.

“Prosegue la sinergia con il gestore Nuove Acque per migliorare non solo l’estensione idrica ma anche la rete fognaria dell’intero territorio con particolare attenzione alle frazioni,” – ha dichiarato il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Devis Milighetti.

Nell’ambito dei lavori è stato realizzato un impianto di sollevamento fognario collegato a una condotta in pressione di circa 1,6 km, adiacente alla Strada Provinciale 25 della Misericordia, che convoglierà le acque nel reticolo fognario locale fino al depuratore, dove saranno sottoposta ai consueti processi di depurazione.

“Questo investimento di circa 150.000 euro” – ha aggiunto Paolo Nannini, Presidente di Nuove Acque – “è solo uno dei tanti che stiamo mettendo in atto per l’estensione del servizio di depurazione anche nelle località meno densamente popolate e nei diversi distretti produttivi del nostro territorio. Lo sforzo nei prossimi anni sarà quello di allacciare il maggior numero di utenze a sistemi di fognatura rinnovati in modo da offrire un servizio ottimale alla popolazione e allo stesso tempo, grazie al rinnovamento degli impianti, uno smaltimento delle acque reflue rispettoso dell’ambiente circostante”.