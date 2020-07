Castiglion Fiorentino, prorogata la data per le iscrizioni ai servizi scolastici, trasporto e mensa

Prorogata al 20 luglio la data per le iscrizioni ai servizi scolastici, trasporto e mensa. La decisione è stata presa al fine di consentire a coloro che ancora non hanno provveduto, dentro la scadenza originaria del 30 giugno, di regolarizzare la propria iscrizione. Si precisa che la data del 20 luglio è l’ultimo termine per l’iscrizione, poiché la contezza dei numeri servirà agli uffici per organizzare il servizio rispettando la normativa imposta dal Covid-19. Le successive iscrizioni verranno messe in lista di attesa.