Castiglion Fiorentino: prorogata la validità dell’attestazione ISEE anno 2019 per accedere al bando “Pacchetto Scuola”

In riferimento al Bando Pacchetto Scuola a.s. 2020-21 si comunica che la Regione Toscana, con Delibera n. 616 del 18.5.2020, ha stabilito che ai fini della presentazione della domanda viene prorogata la validità dell’attestazione ISEE anno 2019. Questo per agevolare le famiglie richiedenti che, in considerazione della emergenza sanitaria, potrebbero riscontrare difficoltà nell’attestare l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per l’anno 2020.

Si ricorda che il Bando scade il 30 giugno 2020 e che ogni informazione è reperibile sul sito del Comune di Castiglion Fiorentino sezione Bandi di gara e Avvisi.

Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali e Scuola del Comune.