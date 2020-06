Castiglion Fiorentino, riparte Archeocampus 2020: campus estivi al piazzale del Cassero

Anche per la stagione estiva 2020 riparte l’ “Archeocampus”, i campi solari organizzati dal Comune di Castiglion Fiorentino presso il piazzale del Cassero, in collaborazione con l’Ente Serristori.

Alle gioco-lezioni, che prendono il via lunedì 22 giugno e dureranno fino al 28 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13, potranno partecipare i bambini tra i 5 e i 10 anni. Rispettando le regole imposte dal Governo sul contenimento della pandemia da Covid-19, il numero massimo consentito a partecipare all’Archeocampus è di 20 bambini contemporaneamente, suddivisi in 4 gruppi, sotto la supervisione di 4 operatrici. Gli argomenti trattati durante i laboratori didattici saranno inerenti la storia, arte e acheologia, proseguendo così le lezioni di didattica museale intraprese durante i mesi scorsi dal Sistema Museale Castiglionese.

“ Nella suggestiva cornice del Cassero, anche quest’estate, i nostri bambini potranno partecipare all’Archeocampus, iniziativa che viene incontro alle famiglie in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Sarà un’occasione unica per avvicinarsi e scoprire, giocando, il fascino della storia, dell’arte e dell’archeologia, oltre che un’ottima opportunità per ritornare a stare insieme e socializzare all’aria aperta dopo tanti mesi in cui, anche i più piccoli, hanno sofferto un innaturale, anche se necessario, lockdown” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali e Istruzione, Stefania Franceschini.

Per info e prenotazioni telefonare a Silvia 338 21 25 183 oppure Arianna 377 107 74 03.