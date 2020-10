Castiglion Fiorentino: successo per la prima edizione de “Le piazza del sapere”

Oltre due mila libri venduti. Un successo, quindi, decretato anche dai numeri, quello della prima edizione de “Le piazza del sapere”, l’iniziativa tenutasi sabato scorso e che ha avuto come protagonista il libro.

Tre le piazze del centro storico che, per l’occasione, si sono trasformate in librerie a cielo aperto.

Piazza del Comune, ribattezzata come piazza G. D’Annunzio, dove sono stati venduti libri di narrativa, per altro la più gettonata; piazza dello Stillo, diventata Piazza G. Vasari, dove sono stati venduti libri di storia, arte, viaggi, tecnologia, hobby..ecc; e infine piazza del Collegio, ribattezzata in Piazza G. Rodari, dove sono stati venduti libri per ragazzi.

Molte le persone, castiglionesi e non solo, che hanno affollato le piazze fin dalle prime ore della giornata. Tante anche le famiglie che hanno prima lasciato i bambini ad assistere allo spettacolo di piazza del Collegio per poi visitare la manifestazione itinerante. “E’ stato un vero successo. Gli incassi, decisamente importanti, verranno utilizzati per valorizzare la biblioteca” dichiara il direttore scientifico del Sistema Museale Castiglionese, Stella Menci. I libri invenduti sono adesso in deposito presso la biblioteca in vista della seconda edizione de “Le Piazze del Sapere”. “E’ stata una bella occasione di scambio culturale che abbiamo deciso di riproporre nei prossimi anni” conclude l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi