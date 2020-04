Castiglion Fiorentino, Teatro Mario Spina: annullamento degli spettacoli per emergenza Covid-19

Come sapete in attuazione delle plurime disposizioni adottate dallo Stato italiano al fine di fronteggiare e contenere il diffondersi dell’epidemia, il Teatro Mario Spina il giorno 5 marzo c.a. ha disposto la sospensione delle proprie attività. In maniera ottimistica si era cercato di riprogrammare gli spettacoli previsti per il mese di Maggio ma visto il perdurarsi del fermo per i Teatri siamo spiacenti di dover comunicare agli abbonati e al pubblico del “Teatro Mario Spina “che, essendo al momento impossibile stabilire i tempi di riapertura del Teatro, non hanno avuto luogo e non avranno luogo i seguenti spettacoli, che quindi si considerano annullati:

M.IGNOTAE previsto per il giorno 8 marzo 2020

IL LETTO OVALE previsto per il giorno 21 marzo 2020

FRANCI con Frank Matano e Gaetano Arienzo previsto per il giorno 3 Maggio 2020

SCOOP con Giobbe Covatta previsto per il giorno 8 Maggio 2020

PER IL RIMBORSO DEGLI SPETTACOLI ANNULLATI

Il D. L. del 17 marzo 2020 prevede il rimborso tramite voucher dei biglietti acquistati in prevendita e non in forma monetaria

Il voucher consiste in un buono del valore del prezzo del biglietto acquistato da utilizzare entro un anno dalla data di emissione dello stesso per l’acquisto di biglietti inerenti ad altri eventi futuri nel nostro Teatro. Il voucher potrà essere valido per più acquisti anche in momenti diversi ovvero potrà essere a parziale copertura di un evento a maggior prezzo d’ingresso. Il voucher sarà di pari importo a quello indicato nel titolo di accesso al netto di ulteriori somme pagate dall’acquirente per i sevizi di intermediazione, ossia delle commissioni.

MODALITA DI RICHIESTA DEL VOUCHER :

→ BIGLIETTI ACQUISTATI PRESSO LA BIGLIETTERIA DEL TEATRO /PRO LOCO CASTIGLION FIORENTINO

Visto che, in ottemperanza a quanto disposto originariamente dal DPCM 4 marzo 2020 e successivamente confermato dai decreti a seguire, la Biglietteria, salvo diversa determinazione da parte delle Autorità, rimarrà chiusa al pubblico a data da destinarsi abbiamo previsto, una modalità di rimborso tramite email.

Quindi , quanti hanno acquistato presso alla Biglietteria del Teatro posta presso la Pro Loco di Castiglion Fiorentino possono chiedere il “rimborso tramite voucher” dalla data odierna ed entro il 30 Giugno 2020 inviando la richiesta di voucher a [email protected] allegando scan/fotocopia del biglietto per il quale si richiede il “rimborso tramite voucher”. (Si prega comunque di conservare i titoli di accesso cartacei originali)

Il Teatro provvederà ad emettere i voucher numerati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta che verranno inviati tramite email.

Non appena la biglietteria potrà essere riaperta (sarà nostra cura comunicarvelo) il rimborso tramite voucher potrà essere richiesto direttamente alla biglietteria che provvederà al rilascio del voucher relativo.

→ BIGLIETTI ACQUISTATI ONLINE E PRESSO TUTTI I PUNTI VENDITA TICKETONE E BOX OFFICE

Per i biglietti acquistati presso tutti i punti vendita Ticketone e online, compresi i biglietti acquistati con modalità “ritiro sul luogo dell’evento” sarà possibile richiedere il voucher attraverso questo link. https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/

Per quanto riguarda gli abbonati, visto che lo spettacolo Scoop con Giobbe Covatta faceva parte della Stagione 2019/2020 , l’abbonato avrà diritto a richiedere il rimborso dei ratei non goduti, il voucher avrà valore economico pari al lordo attribuibile ai suddetti ratei.

Il “rimborso tramite voucher” potrà essere richiesto ed entro il 30 Giugno 2020 inviando la richiesta di voucher a [email protected] allegando scan/fotocopia dell’abbonamento per il quale si richiede il “rimborso tramite voucher”. Il teatro provvederà ad emettere i voucher numerati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta che verranno inviati tramite email .

#io non chiedo il rimborso

Questa inaspettata e violenta pandemia ha, come potete ben immaginare, messo in difficoltà tutto il settore culturale, in particolare quello dello spettacolo dal vivo, per questo motivo si ricorda infine ai gentili spettatori che volessero sostenere il Teatro in questo momento di grande difficoltà che è possibile rinunciare al rimborso del biglietto o della quota di abbonamento, dandone comunicazione, se possibile, ma senza alcun obbligo, a [email protected]

In questo caso sarà per il Teatro, un privilegio poter menzionare coloro che avranno sostenuto il Teatro, dando evidenza a tutti i nominativi attraverso la loro pubblicazione sulla “pagina d’onore” che istituiremo sul sito del Teatro e nel libretto di presentazione della prossima Stagione Teatrale

Ringraziamo tutti comunque, qualunque decisione prendiate, e ci auguriamo di ritrovarci presto in teatro, tutti insieme, dal vivo.

Grazie a tutti per la vicinanza e l’affetto con il quale seguite il nostro Teatro.