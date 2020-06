Castiglion Fiorentino, torna la “Mostra Scambio di cose vecchie e usate”

Dopo mesi di assenza finalmente torna la “Mostra Scambio di cose vecchie e usate”, il mercatino che ogni quarta e quinta domenica del mese porta a Castiglion Fiorentino un cospicuo numero di espositori provenienti da varie parti della Toscana e dell’Umbria e che richiama sempre molti visitatori. A causa del lockdown abbiamo dovuto interrompere questa iniziativa ma in questi mesi di chiusura molti espositori ci hanno contattato per sapere quando avremo ripreso la nostra attività e finalmente possiamo affermare con gioia che domenica 28 giugno 2020 avrà luogo la consueta edizione della “Mostra Scambio di cose vecchie e usate” presso i Giardini Pubblici. Ovviamente non mancano le misure di sicurezza e pertanto abbiamo redatto un piccolo regolamento che tutti gli espositori devono seguire accuratamente:

1) L’orario di ritrovo con gli incaricati della Pro Locco è previsto per le ore 6.00 presso i Giardini Pubblici.

2) Fino alle ore 6.30 è vietato entrare all’interno dei Giardini Pubblici per prendere posto. Gli espositori dovranno attendere le direttive degli incaricati della Pro Loco.

3) Lo spazio tra i banchi sarà di 1 metro e 50, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

4) Ogni espositore dovrà dotarsi di gel a base alcolica da fornire agli eventuali clienti che si presenteranno al banco.

5) La merce dovrà essere esposta in modo che i clienti stiano solamente davanti al banco e non sul lato.

6) Ogni espositore dovrà indossare la mascherina facendo attenzione a coprire bene naso e bocca.

7) Gli espositori potranno entrare con l’auto all’interno dei Giardini per smontare il proprio banco solo nei seguenti orari: dalle ore 14.00 alle ore 15.00 oppure a partire dalle ore 19.00 in modo da lasciare liberi i Giardini per le ore 20.00. In caso di maltempo possono entrare a qualsiasi ora.

8) Se per motivi urgenti gli espositori devono lasciare la manifestazione dovranno obbligatoriamente avvertire gli organizzatori al seguente numero: Paolo Faralli 349 5764969.

9) Per garantire la sicurezza di tutti la Pro Loco si impegna a creare un percorso con entrata e uscita e a mettere dei cartelli che ricordino di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e 50.

Domenica mattina alle ore 10.15 presso i Giardini Pubblici verrà presentata anche la nuova t-shirt di Castiglion Fiorentino, realizzata dalla castiglionese Laura Edy Cuseri. Sarà possibile acquistarla già da domenica, altrimenti la potrete trovare nei giorni a seguire presso l’ufficio Pro Loco.

Vi aspettiamo dunque numerosi alla Mostra Scambio per riempire nuovamente i Giardini Pubblici!