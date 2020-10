Castiglion Fiorentino, tutto pronto per il “Premio San Michele d’Oro”

“Estremamente contento e onorato di ricevere sabato il Premio San Michele d’Oro”. Così Gennaro Arma, il capitano della Diamond Princess, il transatlantico bloccato per due settimane, nel febbraio scorso, in quarantena con oltre 3700 passeggeri appartenenti a 56 nazionalità diverse al largo della baia di Yokohama a causa dell’emergenza coronavirus, in vista dell’appuntamento castiglionese in programma questo sabato, 24 ottobre, alle ore 17.00, presso la Chiesa di Sant’Angelo al Cassero. “E’ stata una piacevolissima sorpresa” – aggiunge Arma – “non nascondo di essere emozionato e non vedo l’ora di venire a Castiglion Fiorentino e di conoscere personalmente il sindaco Agnelli e tutta la cittadina”. “Il capitano impavido”, come lo ribattezzò uno dei passeggeri durante la quarantena nella baia di Yokohama, diventò il punto di riferimento quotidiano di una città galleggiante che si è ritrovata costretta a fronteggiare l’epidemia. “Il nemico va sempre affrontato a testa alta e a spada tratta. Il momento è difficile ma bisogna essere sereni e avere senso di responsabilità; restando uniti come, per altro, è successo a bordo della Diamond Princesse, per portare a termine progetti e obiettivi”. Originario della penisola Sorrentina, il Comandate Arma ha iniziato la sua carriera in mare all’età di 18 anni dopo avere conseguito il diploma all’Istituto nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento. In Princess Cruises dal 1998, Gennaro Arma ha costruito la sua carriera dal basso fino a raggiungere il grado di Comandante nel 2015. “Siamo in attesa delle decisioni del Governo Americano sul futuro delle navi da crociera. Se il responso sarà positivo si riprenderà la via del mare, la mia passione” conclude il capitano Gennaro Arma.

La cerimonia del Premio San Michele, per l’occasione la Pinacoteca rimarrà chiusa al pubblico, si svolgerà a porte chiuse e per questo motivo sono state predisposte delle dirette via streaming, anche dalla pagina facebook del comune di Castiglion Fiorentino, per permettere alla cittadinanza e non solo di vedere l’evento.