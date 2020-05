Castiglion Fiorentino, “Una Nuova Primavera”: parrucchieri ed estetiste possono restare aperti tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 7 alle ore 23

Continuano gli interventi che rientrano del progetto di più ampio respiro denominato “Una Nuova Primavera”. Dopo il contributo in conto interessi alle imprese del territorio di 40 mila euro in grado di soddisfare oltre 4 milioni di euro di richieste di finanziamento, l’amministrazione comunale rende nota l’ordinanza, emessa a sostegno del tessuto produttivo locale, che da facoltà

alle attività inerenti ai servizi alla persona come acconciatori ed estetiste di restare aperti al pubblico, tutti i giorni della settimana (domenica e festivi compresi), dalle ore 7,00 alle ore 23,00 sempre nel rispetto del protocollo anti-contagio e delle linee guida adottate per tali tipi di attività dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimangono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio. Il titolare dell’esercizio che si avvale di tale facoltà ha l’obbligo di rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura, mediante l’esposizione di idoneo cartello leggibile dall’esterno.

“Dopo questo lockdown l’amministrazione comunale è stata vicina ai piccoli e medi imprenditori, mettendo in campo obiettivi e strumenti per facilitare e sostenere la ripresa delle loro attività. E’ stato un periodo duro sia da un punto di vista economico che sanitario. La riapertura del 18 maggio di tutte le attività commerciali e pubblici esercizi deve essere considerata un punto di partenza e di sostegno per questa nuova e difficile fase; è per questo che l’amministrazione cerca di trovare a breve e medio termine azioni e strumenti strategici per questo nuovo inizio scegliendo anche di non inasprire le ordinanze regionali e nazionali” dichiara Francesca Sebastiani, assessore alle Attivitià Produttive.