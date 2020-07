Castiglione del Lago, “Mammut Jazz Fest” il 4 settembre concerto di DJ Gruff e Gianluca Petrella

04 settembre CASTIGLIONE DEL LAGO

Rocca del Leone ore 21,30

DJ GRUFF & GIANLUCA PETRELLA

DJ Gruff (elettronica)

Gianluca Petrella (trombone, elettronica, tastiere)

DJ Gruff e Gianluca Petrella. Due grandi della musica italiana. Assoluti fuoriclasse dei rispettivi ambiti musicali: uno dei protagonisti della storia del rap italiano e la superstar internazionale del trombone hanno deciso di unire le proprie esperienze di lungo corso in un progetto realizzato in duo che fa incontrare il rap, l’hip-hop e il turntablism con il jazz, la sperimentazione e l’improvvisazione. Tutte le canzoni di Gruff sono impreziosite dal sound di Petrella, per l’occasione anche all’elettronica e alle tastiere, per un concerto che farà saltare dal primo all’ultimo scratch.