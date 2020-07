Cavriglia, canoni di locazione 2020: online il bando per il contributo

Il Comune di Cavriglia rende noto che, fino al 5 agosto prossimo venturo sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l’integrazione del canone di locazione (CONTRIBUTO AFFITTI).

Il bando è rivolto alla formazione della graduatoria di beneficiari per l’anno 2020, a cui sono destinate le somme del Fondo nazionale, regionale e comunale, che saranno ripartite secondo i criteri previsti dalle disposizioni legislative richiamate nel regolamento del bando.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e scaricabili dal portale web dell’Amministrazione Comunale alla sezione “Bandi e Concorsi”.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 5 agosto 2020 alle 13.

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, o spedite mediante raccomandata postale (o PEC equipollente all’indirizzo [email protected]) e pervenire all’Amministrazione Comunale entro il termine suddetto.

Non fa fede il timbro postale.

Per gli utenti che già usufruiscono del Servizio di Assistenza Sociale del Comune, è possibile rivolgersi a tale ufficio per la compilazione della domanda, purché gli interessati siano in possesso di tutti i dati e documenti necessari.

Per ogni ulteriore ed eventuale informazione gli interessati potranno rivolgersi presso il seguente ufficio:

Ufficio ERP Politiche Abitative tel. 055.9669758 oppure 055.9669707

Per tutti i dettagli sui requisiti necessari all’iscrizione al bando e per accedere alla modulistica per la partecipazione si prega di visualizzare i file pubblicati sul Portale Comunale www.comune.cavriglia.ar.it nella sezione “bandi e concorsi”.