Cavriglia: distribuzione buoni spesa per l’emergenza Coronavirus

Al Comune spettano ulteriori 50 mila euro da ridistribuire ai cittadini in sofferenza: a disposizione voucher da utilizzare in tutti gli esercizi convenzionati di Cavriglia

Nuovi buoni spesa in arrivo per le famiglie cavrigliesi in difficoltà, tramite una misura analoga a quanto avvenuto lo scorso aprile.

Il virus Covid-19 del resto ha creato e sta creando un disastro sotto il profilo sanitario, ma anche l’aspetto economico è a forte rischio: con molti settori produttivi di fatto fermi, le famiglie possono aver subito forti contrazioni nelle entrate mensili.

Il Decreto “Ristori Ter” del 23 novembre, riprendendo quanto già deciso dal DPCM del 28 marzo 2020, ha emesso ulteriori disposizioni per l’arrivo in tutti i comuni di risorse economiche straordinarie per far fronte alla crisi e l’amministrazione comunale di Cavriglia si è messa in moto.

Sono stati creati dei buoni spesa, di 20 euro ciascuno, da consegnare alle famiglie in difficoltà: il taglio è piccolo, ma ovviamente il numero dei voucher da consegnare terrà in considerazione le esigenze di ogni nucleo familiare.

Hanno diritto al buono le persone residenti o temporaneamente domiciliate a Cavriglia che non riescono ad acquistare beni di prima necessità, e l’Amministrazione vuole individuare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti da questa emergenza e chi è in stato di bisogno, con priorità per chi non è già assegnatario di sostegno pubblico.

Per ottenere i buoni è necessario presentare una richiesta, contenente un’autocertificazione da richiedere all’assistente sociale dal lunedì al sabato dalle 8 e 30 alle 14 ai numeri 055 9669734, e 055 9669737

Il modulo è direttamente scaricabile sul portale internet dell’Amministrazione Comunale al link http://www.comune.cavriglia.ar.it/uploads/kcFinder/files/Domanda%20accesso%20Emergenza%20Covid%2019%20dicembre.pdf

Una volta compilato, a telefono con l’assistente sociale oppure in autonomia, il documento deve essere rispedito via mail a questo indirizzo [email protected]

Sarà cura degli Assistenti Sociali poi ricontattare direttamente i cittadini che avranno diritto ai buoni.

I voucher sono finalizzati al soddisfacimento delle necessità più urgenti ed essenziali, con l’obbligo dunque di acquisto esclusivamente di soli generi alimentari e prodotti di prima necessità in tutti i negozi ed esercizi convenzionati all’interno del territorio comunale.