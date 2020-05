Cavriglia, Emergenza Covid: arriva “#RiparteCavriglia”, ecco tutte le misure che l’amministrazione ha elaborato in aiuto di imprese e famiglie

Il coronavirus sta facendo sentire i propri terribili effetti non soltanto in ambito sanitario ma anche sotto il profilo economico, con conseguenze negative destinate a durare nel tempo.

Proprio per fronteggiare l’emergenza già in atto, l’Amministrazione Comunale di Cavriglia ha formalizzato un progetto straordinario di sostegno all’intera comunità, chiamato “#RiparteCavriglia” con l’obiettivo di sostenere famiglie, imprese e liberi professionisti del territorio messe in ginocchio dalla sospensione imposta dai diversi DPCM emanati per far fronte all’emergenza Covid19.

Per quanto riguarda le famiglie “#RiparteCavriglia” prevede innanzi tutto la rimodulazione della TARI 2020 da due a tre rate, con pagamenti da effettuare rispettivamente entro fine settembre 2020, dicembre 2020 e febbraio 2021.

Sono annullati inoltre tutti i pagamenti delle rette degli asili nido comunali dal 5 marzo scorso fino al giorno di riattivazione del servizio, mentre saranno rimborsati i moduli ad ore degli stessi plessi già pagati e non consumati, esattamente come le quote relative al servizio di trasporto scolastico inerenti i mesi di lockdown.

I residui delle ricariche mensa già pagati infine saranno validi il prossimo anno scolastico con il rimborso previsto per gli alunni di quinta delle scuole primarie.

Per le attività commerciali e turistiche, gli artigiani e i liberi professionisti sono previsti riconoscimenti altrettanto importanti di tipo economico.

Anche per loro la TARI sarà rimodulata su tre rate con le stesse scadenze delle famiglie ed una riduzione globale del 25% per la tariffa della tassa sui rifiuti, con esenzione per due trimestri della COSAP, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

La tassa di soggiorno vedrà invece una riduzione del 30 per cento mentre è stanziato un contributo per il pagamento degli affitti nella misura massima del 40% per i mesi da marzo a maggio 2020.

Sotto osservazione anche l’edilizia con il differimento di tre mesi per gli oneri di urbanizzazione dovuti fino a maggio, l’allungamento delle scadenze delle rateizzazione fino a 36 mesi per gli stessi oneri e infine la riduzione dell’IMU sulle aree edificabili del 35%.

“Il nome #RiparteCavriglia rappresenta la nostra volontà e la nostra speranza.” Queste le parole del Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni. – Sappiamo le difficoltà che vivono tutti i nostri cittadini e queste misure di sostegno e supporto sono doverose per permettere alla comunità di limitare i danni economici che il Coronavirus sta portando. Sono misure straordinarie,ma ovviamente qualora venissero adottati provvedimenti legislativi nazionali o regionali che dispongano misure analoghe a sostegno di queste categorie, le agevolazioni del Comune di Cavriglia saranno erogate fino a concorrenza massima del beneficio previsto.

Proprio dunque nei primi giorni della fase due italiana, ecco le nostre decisioni: ripartiamo tutti, insieme.”