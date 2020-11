Cavriglia: lavori di manutenzione alla rete idrica il 2 e 3 dicembre

Publiacqua, gestore del servizio idrico, opererà nel corso di questa settimana alcuni lavori di manutenzione straordinaria nella rete dell’acquedotto che distribuisce acqua al fondo valle.

Questo provocherà, a partire dalle 8.00 di mercoledì 2 dicembre, la possibile mancanza di acqua in località Bomba; la graduale riattivazione del servizio avverrà poi nel corso della mattina.

Contestualmente, per lo stesso giorno di mercoledì 2 dicembre sono previsti abbassamenti di pressione per l’abitato di Meleto, in particolare in Viale Barberino, Via della Costituzione, Via Turati, Via maestri del Lavoro, Via Sdrucciolo, Piazza Don Fondelli, Piazza Verdi, Corso Umberto, Via 4 Luglio, Via Nenni.

In questo caso la situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio con i lavori però che ripartiranno anche la mattina del 3 dicembre.

L’indomani sono previsti abbassamenti di pressione e mancanze di acqua a Meleto, ma anche in località Santa Barbara e San Cipriano.

Nel corso del pomeriggio il servizio idrico sarà poi ripristinato regolarmente.

In caso di condizioni meteo avverse, gli interventi saranno effettuati il primo giorno utile successivo.