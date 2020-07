Cavriglia: riapre il museo Mine, simbolo nella storia del paese

Seguendo le normative ufficializzate negli ultimi decreti legge e nelle ordinanze della Regione Toscana, è tornato a disposizione dell’utenza il museo “Mine”, nel vecchio Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni. E’ possibile dunque da ieri 1 luglio accedere al Museo dal martedì al venerdì solo la mattina dalle 10 alle 13, mentre sabato e domenica all’apertura mattiniera con medesimo orario si aggiunge anche quella pomeridiana dalle 15 alle 18.

L’ingresso all’esposizione permanente, fatta eccezione per i disabili, avverrà attraverso la scala esterna e la terrazza per favorire la logistica. I visitatori dovranno ovviamente rispettare tutte le normative vigenti, ovvero controllare la propria temperatura corporea prima di uscire di casa, lavarsi le mani con sapone o soluzione disinfettante ad ogni occasione, indossare la mascherina e gli altri DPI come i guanti, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro seguendo poi i percorsi indicati ed evitare qualsiasi tipo di assembramento.

Per qualsiasi informazione, negli orari di apertura è a disposizione il numero di telefono 0553985046 e l’indirizzo mail [email protected]. Il Museo “Mine” si sta poi preparando per l’appuntamento del 25 luglio alle 21, ovvero “Le notti dell’archeologia”, promosso dalla Regione Toscana. Sarà quella un’occasione per promuovere la conoscenza della presenza etrusca nel territorio del Valdarno. Il titolo della manifestazione è “I misteri dell’ Atlantide del Chianti: il sito della Pietraia” e in quel caso sarà obbligatoria la prenotazione.