Cavriglia: Trio Jazz Angelo Lazzeri a Santa Barbara per “Terre d’Arezzo Music Festival”

Pur in ottemperanza però alle normative attuali che prevedono il distanziamento ed il numero chiuso anche per gli spettacoli all’aperto, il Comune di Cavriglia organizza in collaborazione con l’Associazione culturale “Opera Wiva” un concerto jazz del TRIO ANGELO LAZZERI, evento inserito nella rassegna “Terre d’Arezzo Music festival 2020” per la serata del 29 agosto prossimo nel bellissimo scenario di piazza 1 maggio a Santa Barbara.

Quel luogo, recentemente sopposto s restyling e impreziosito lo scorso anno anche da una delle statue del “Primo Simposio Internazionale di Scultura di Cavriglia” farà da cornice al concerto jazz del trio Angelo Lazzeri.

Con Lazzeri, chitarrista collaboratore da anni di Paolo Fresu e David Riondino, si esibiranno anche al basso elettrico Daniele Mencarelli, già impegnato musicalmente con Ivano Fossati, Sergio Cammariere, Fiorella Mannoia e Gianni Morandi e alla batteria Paolo Corsi, la cui esperienza è nota all’intero publbico italiano avendo già oltre 50 dischi all’attivo.

Il gruppo offrirà uno spettacolo di jazz a tutto tondo su composizioni dello stesso Lazzeri: swing, improvvisazione, cantabilità, modernità, ed un sound originale.

Il trio ha già pubblicato due CD, ha suonato in importanti rassegne come Umbria Jazz Winter, Nuoro Jazz, Rovigo Jazz e si è esibito in svariati club, riferimenti musicali specialistici in Italia.

Il concerto è a ingresso gratuito, fino però ad esaurimento dei posti disponibili per ottemperare alle norme di distanziamento previste dagli ultimi DPCM e dalle ordinanze regionali.

E’ quindi consigliata la prenotazione via mail a [email protected] oppure telefonando al 347 3474929.

Anche in tempo di Coronavirus si conferma dunque la volontà dell’Amministrazione Comunale di Cavriglia di valorizzare i propri luoghi dando spazio alla musica, l’arte che come diceva Beethoven “Riesce a parlare laddove le parole non arrivano”.