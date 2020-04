Ceccarelli: “La Regione conferma impegno per i piccoli Comuni”

“Una nuova dimostrazione della grande attenzione che la Regione Toscana riserva alle piccole realtà”, così l’assessore regionale al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli ha definito il sostegno ai centri commerciali naturali delle aree interne proposto dall’assessore al commercio Stefano Ciuoffo ed approvato dalla giunta regionale all’unanimità.

“Questo atto – aggunge – arriva dopo altre misure importanti che ho proposto io stesso, tra cui il bando per la messa in sicurezza ed il ripristino delle strade comunali delle piccole realtà, nel quale hanno avuto priorità i Comuni con pochi abitanti, prt un totale di 67 interventi finanziati, e il bando sulla rigenerazione urbana delle aree interne, che ha permesso a 32 Comuni di piccole dimensioni di ridare vita ai propri centri storici o ad aree che rischiavano abbandono e degrado”.

Il bando 2020 per il sostegno agli investimenti per le infrastrutture per il turismo ed il commercio e per la micro-qualificazione dei Centri Commerciali Naturali dei Comuni delle Aree interne con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, uscirà a breve ed avrà una dotazione finanziaria di circa 630 mila euro.