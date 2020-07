Cedimento nell’edificio Erp di via Libia, Nisini: “Difetto di costruzione all’origine dell’incidente. Già avviata ricognizione sugli immobili I tetti non crollano per scelta. Per scelta però si può polemizzare per il gusto di farlo”

“Non so se il candidato Daniele Farsetti abbia le competenze tecniche dell’ingegnere Alessandro Ghinelli, il quale domenica ha voluto recarsi di persona a visionare il tetto dell’edificio di via Libia danneggiato dal cedimento di una trave. Dall’analisi del sindaco e dei tecnici presenti, risulta evidente che la trave è crollata per un difetto di costruzione.

Per quanto mi riguarda, nonostante le cause dell’incidente abbiano motivazioni diverse, concordo con Farsetti sulla necessità di una costante e accurata manutenzione sugli alloggi di edilizia popolare. Gli ricordo però che, per quel che concerne questa amministrazione, la messa a punto di una progettualità dettagliata da parte di ArezzoCasa, anche riguardo il monitoraggio e la messa in sicurezza degli edifici, è stata possibile soltanto da pochi mesi.

Non sfuggirà a Patto Civico che ArezzoCasa ha in carico fin dalla sua costituzione il fabbricato di via Libia. Prima ce l’aveva ATER e prima ancora IACP. Di tempo per intervenire ce n’è stato a iosa. E per decenni, stavolta sì, il patrimonio immobiliare della città è stato gestito secondo il parametro della vicinanza politica, penalizzando competenze e professionalità.

In ogni modo, ArezzoCasa ha già attivato tutte le procedure per provvedere a una ricognizione sugli immobili. I tetti non crollano per scelta, è vero, e quello del sindaco era un banale modo di dire. Per scelta però si può decidere di polemizzare per il solo gusto di farlo, assecondando gli impulsi da campagna elettorale. Ma i cittadini al voto sapranno discernere chi fa politica da chi cerca solo un po’ di visibilità”.