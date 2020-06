“Centri Estivi 2020”, Cavriglia non lascia soli i più piccoli

Nonostante l’emergenza Covid-19, stanno per prendere il via i “Centri Estivi 2020”. L’Amministrazione Comunale di Cavriglia, in seguito all’approvazione delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (allegato 8 al DPCM del 17 maggio 2020), organizza il tradizionale appuntamento per i più piccoli durante la bella stagione, sia pure attraverso una rivisitazione e un cambiamento di procedure, abitudini, prassi consolidate, per le necessità di contenimento del contagio da coronavirus.

Proprio per questo motivo, alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato un certificato medico e quotidianamente dovrà essere prodotta un’autocertificazione di buona salute da parte dei genitori.

I centri estivi troveranno l’attuazione presso le scuole cavrigliesi tra il 22 giugno ed il 17 luglio con turni quindicinali dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.30 alle 12.30.

Le fasce di età sono da 3 a 5 anni e dai sei agli undici anni.

Le domande, reperibili sul portale comunale, una volta debitamente compilate dovranno essere consegnate o direttamente presso l’Ufficio Protocollo o tramile email o pec (all’indirizzo [email protected]) entro il 15 giugno 2020.

I centri, saranno attivati solo previo raggiungimento del numero di bambini previsti (venti per la fascia 3-5, 21 per la fascia 6-11).

Se il numero di richieste supererà la massima disponibilità dei posti, sarà stilata invece un’apposita graduatoria.