Centri estivi anche ad agosto: l’estate di Conkarma per i bambini del Valdarno

Bucine, San Giovanni, Montevarchi e Figline Incisa: sono i Comuni del Valdarno nei quali

l’associazione Conkarma organizza centri estivi dedicati a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni

anche per tutto il mese di agosto, fino al primo giorno di scuola.

Il diritto dei bambini al gioco non è solo un fattore di salute e di sviluppo emotivo, cognitivo, motorio e relazionale: è la chiave della loro espressione vitale. In questi mesi Conkarma si è impegnata a garantire la crescita armoniosa dei più piccoli ponendoli al centro di una rinnovata attenzione, necessaria dopo la sospensione delle attività educative e scolastiche. Sospensione che, insieme alle altre misure di contenimento della pandemia da Covid-19, ha inciso duramente sulla vita dei bambini e dei ragazzi.

L’Associazione ha così deciso di rinnovare il suo impegno anche per le prossime settimane,

articolando diverse proposte di centri estivi in tutto il territorio del Valdarno Superiore.

A San Giovanni Valdarno, fino al 28 agosto 2020 presso la scuola Primaria “Don Milani”

dell’Istituto Comprensivo Masaccio, tre opzioni per un’Estate con noi: in orario 8:00-12:30 per i piccoli dai 3 ai 5 anni, 8:00-17:00 per i bambini dai 6 agli 11, 9:00-13:00 per i ragazzi dagli 12 ai 14.

Giochi e attività motoria all’aperto, laboratori creativi e in lingua inglese, compiti per le vacanze e ripasso del programma scolastico. Un progetto realizzato con il contributo del Comune di San Giovanni Valdarno e la collaborazione con il Comprensivo Masaccio.

A Montevarchi, fino all’11 settembre 2020 presso lo spazio educativo di Conkarma in via Vespucci n.14 continua Solo per gioco, estate spaziale per i bambini dai 3 ai 5 anni: in orario 8:00-12:30 (con possibilità di richiedere l’attivazione del turno pomeridiano 14:00-17:00), giochi e attività motoria all’aperto, laboratori creativi e artistici, propedeutica musicale. Un progetto realizzato con il contributo della Fondazione CR Firenze.

Nel comune di Figline e Incisa Valdarno, fino al 4 settembre 2020 presso la Scuola “Cavicchi” di Figline, Sopra l’arcobaleno è il centro estivo per i bambini dai 6 agli 11 anni: giochi e movimento all’aperto, laboratori ricreativi, letture ad alta voce, dalle ore 8:00 alle 16:30 con pranzo incluso e possibilità di uscita posticipata alle 17:00.

A Bucine, fino al 28 agosto 2020, presso la Canonica di Perelli, per i bambini dai 6 agli 11 anni, e per i ragazzi dagli 12 ai 14 anni: attività e giochi all’aperto, laboratori creativi e artistici dalle ore 8:00 alle 17:00 con pranzo a sacco. Un progetto realizzato in collaborazione con il Comune di

Bucine e la Parrocchia Sant’Apollinare in Bucine.

I turni di tutti i centri estivi proposti sono settimanali; è possibile iscrivere i bambini a uno o più turni. Si svolgono dal lunedì al venerdì: ogni giorno, la prima mezz’ora è dedicata al triage nella zona esterna, e l’uscita è consentita nell’ultima mezz’ora.

I centri estivi sono organizzati in tutta sicurezza, nel rispetto delle linee guida ministeriali anti Covid-19. Gli operatori di Conkarma hanno esperienza pluriennale in servizi socio-educativi e sono formati sui temi della prevenzione da contagio Covid-19. Ogni gruppo di partecipanti sarà formato da: 5 bambini per la fascia 3-5 anni, 7 bambini per la fascia 6-11 anni, 10 ragazzi per la 2 fascia 12-14 anni. Sarà garantita la continuità della relazione tra operatore e bambini per ciascun gruppo. Verranno fornite le mascherine a tutti i bambini dai 6 anni in su. Locali e materiali vengono sanificati quotidianamente.

Per informazioni e iscrizioni 3311380711 [email protected]