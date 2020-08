Centro storico di Terranuova: interventi di igienizzazione e pulizia

Vapore a centoquaranta gradi per restituire decoro a pareti e pavimentazioni del centro storico.

Un sistema di pulizia innovativo per arginare le “esternalità” dei piccioni che affollano alcuni punti critici del paese. È quanto è stato utilizzato a partire da questa mattina dal Comune di Terranuova grazie alla collaborazione con Sei Toscana.

La macchina per pulire le superfici, per merito del vapore e dell’alta pressione, consente l’igienizzazione di alcuni pavimenti e di altrettante superfici murarie del centro storico. L’intervento ha interessato: Via Concini, Piazza Trieste, Via Fazia, Via Roma, Piazza Trento, Via Toti, Piazza della Repubblica e sarà ripetuto nei prossimi mesi secondo un calendario stabilito dall’ufficio manutenzione in accordo con Sei Toscana.