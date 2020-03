Chiassai: “due casi positivi nella Casa di Riposo di Montevarchi”

E’ stato il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, a comunicare, attraverso un video su Facebook, due casi positivi che sono stati rilevati alla Casa di Riposo di Montevarchi. “Si tratta di un operatore, della cooperativa, e di una degente” ha spiegato il primo cittadino.

“La Casa di Riposo si era attivata già prima del Dpcm per mettere i sicurezza i degenti, una categoria particolarmente a rischio. Evidentemente gli sforzi sono stati vani. Ci stiamo adoperando per fare un esposto alla Procura, perchè, come Asp, abbiamo fatto firmare un’autocertificazione a tutti i dipendenti della cooperativa che dovevano segnalare se erano stati o meno a contatto con casi a rischio. Non posso tollerare che per un dipendente, in malattia da una settimana, in un momento storico come questo, non ci si sia accertati sul perchè era in malattia e perchè non si proceda immediatamente alla richiesta di un tampone”.

Duro attacco, inoltre, di Chiassai alla Regione: “non è stata fatta prevenzione. Perchè non si fanno tamponi a tutti i sanitari. In Valdarno i positivi più della metà sono sanitari che, non volendolo, hanno trasmesso il Covid a pfamiliari e pazienti. Volete assumervi la responsabilità di tutelare la salute degli operatori e dei nostri cittadini? Non lo state facendo perchè avete paura che emergano i numeri?”