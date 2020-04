Chiassai in visita agli ospedali: “operatori siamo con voi”. “Pronti ad acquistare macchinari per i tamponi per la Gruccia”, D’Urso: “al vaglio valutazione tecnica”

La presidente della Provincia, Silvia Chiassai Martini, questa mattina ha fatto visita ai cinque ospedali aretini per “portare un sostegno morale e piccoli contributi in termini di dispositivi di sicurezza, per far capire a tutti quelli che ci lavorano che siamo con loro, che sono il nostro orgoglio e che non devono essere lasciati soli”.

Ed ha aggiunto, essendo anche sindaco di Montevarchi: “abbiamo avanzato una richiesta ufficiale come Comune di donare all’ospedale del Valdarno un macchinario per fare tamponi, non certo in maniera autonoma, ma per sgravare un pò Arezzo nel fare l’indagine, soprattutto per coloro che sono in prima linea. Sono pronta a sbloccare l’avvio dell’ordine anche già oggi e speriamo di poter dare il contributo”.

In merito il direttore generale della Asl D’urso ha commentato: “ho trasmesso ieri le informazioni tecniche sui macchinari proposti ai tecnici dell’azienda per verificare la compatibilità di queste tecnologie, che sono di una certa marca, con quelle già installate. Ricordo che i laboratori, per svolgere questa attività, molto delicata, devono essere certificati”.

Ad accompagnare il presidente Chiassai, la Polizia Provinciale con il comandante Roberto Prestigiacomo e la Protezione Civile Provinciale.

Presenti nelle varie strutture ospedaliere i referenti di vallata, per il Casentino il dottor Claudio Cammillini, per la Valtiberina il dottor Nilo Venturini; per la Valdichiana la dottoressa Anna Beltrano e per il Valdarno la dottoressa Barbara Innocenti ed i sindaci di Bibbiena Filippo Vagnoli, di Cortona Luciano Meoni e di Sansepolcro Mauro Cornioli; dove la Presidente Chiassai Martini ha consegnato a tutti i presidi ospedalieri dispositivi di sicurezza. Ad Arezzo è intervenuto, come detto, il direttore generale dell’azienda sanitaria.

ARTICOLI CORRELATI