Chimera Nuoto, un ottobre all’insegna di formazione e eventi

AREZZO – Un mese d’ottobre all’insegna della formazione e della promozione dello sport per la Chimera Nuoto. La società aretina proporrà un percorso formativo digitale dove verranno approfonditi i diversi aspetti della pedagogia natatoria, attraverso brevi video che saranno quotidianamente condivisi sulla pagina facebook del palazzetto del nuoto di Arezzo fino a domenica 25 ottobre.

Ogni giorno verrà pubblicato un filmato in cui saranno analizzate e spiegate le varie tappe della costruzione del nuotatore, fornendo un’occasione di crescita aperta a tutti gli utenti che troverà i propri fondamenti teorici nel libro “Il nuoto di domani. Una pedagogia dell’azione” scritto da Raymond Catteau, uno dei più importanti studiosi dell’insegnamento di questo sport. I vari passaggi del libro saranno illustrati dal direttore sportivo della Chimera Nuoto Marco Magara che, giorno dopo giorno, approfondirà diversi concetti di natura fisica, motoria, fisiologica, psicologica e pedagogica, con un taglio pratico garantito dalla spiegazione di esercizi e di attività utilizzati dalla società aretina nel percorso di crescita dei propri atleti dai primi movimenti in vasca fino all’agonismo.

Questo percorso accompagnerà fino al 25 ottobre quando il palazzetto del nuoto di Arezzo ospiterà la prima “Giornata del nuoto 0-100 anni”. La domenica si aprirà alle 9.30 con una nuova edizione del Baby Acquatic’s Day rivolta a bambini tra 0 e 4 anni che potranno vivere una lezione in piscina insieme ai genitori dove provare la metodologia didattica del “Nuoto baby” che permette di imparare a nuotare fin dai primi mesi di vita e di vivere l’ambiente acquatico in serenità. Successivamente saranno invece proposti allenamenti aperti a tutti e a partecipazione gratuita che saranno tenuti da tecnici e istruttori della Chimera Nuoto, con una divisione degli atleti a seconda delle fasce d’età: alle 10.00 scenderanno in vasca i bambini tra i 7 e i 10 anni, alle 11.30 i ragazzi tra gli 11 e i 16 anni, e alle 10.40 e alle 12.00 gli adulti. Per informazioni e iscrizioni alle diverse iniziative della “Giornata del nuoto 0-100 anni” è possibile recarsi alla segreteria del palazzetto del nuoto in viale Gramsci o chiamare lo 0575/35.33.15.

«Ottobre sarà un mese dedicato alla promozione del nuoto – spiega Magara. – Il ciclo di incontri digitali configurerà un’opportunità di formazione che, testata con successo nei mesi scorsi, permetterà a tecnici, atleti, famiglie e appassionati di nuoto di approfondire le diversi fasi della costruzione dell’atleta. Questo percorso troverà compimento nella “Giornata del nuoto 0-100 anni” che vuole essere una vera e propria festa per permettere a tutti di scendere in vasca, provare lo sport e vivere una lezione gratuita».