Chiusura al pubblico della Biblioteca comunale di Civitella: i servizi attivi

CIVITELLA – In conformità alle disposizioni contenute nell’ultimo DPCM del 3 novembre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Biblioteca Comunale di Civitella in Val di Chiana sarà chiusa al pubblico fino al prossimo 3 dicembre.

Come accaduto a marzo, le scadenze per le restituzioni sono prorogate automaticamente fino alla riapertura della biblioteca ed eventuali messaggi di sollecito non dovranno essere presi in considerazione.

Restano attivi i servizi di mailing list e della biblioteca digitale MLOL MediaLibraryOnLine che consente di accedere gratuitamente, via Internet, a quotidiani, riviste, ebook, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza consultabili 24 ore su 24 dal proprio pc, tablet o smartphone (per informazioni ed iscrizioni scrivere a [email protected], tel. 0575/445303).