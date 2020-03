Chiusura Scuole: il Dirigente Scolastico dell’Itis scrive agli alunni e alle loro famiglie

Lettera del Dirigente Scolastico dell’Itis Galilei di Arezzo agli alunni e alle loro famiglie.



“Nella condizione di emergenza che stiamo vivendo, scrive il Prof. Artini, la scuola sta organizzando modalità di apprendimento a distanza che presumibilmente inizieranno la nostra settimana, per cui invita studenti e famiglie a consultare il sito della scuola , il registro elettronico e i canali social.

Per domani 6 marzo sono convocati i dipartimenti perché i docenti possano da subito individuare i materiali, lezioni, ed esercizi, da caricare sul registro elettronico nell’apposita casella. Vogliamo far avvertire agli alunni, continua Artini , la presenza della scuola per non interrompere il loro percorso di studio e accompagnarli in questo momento per molti aspetti drammatico.