Civitella: Consegna delle mascherine: modalità di distribuzione e utilizzo

In virtù dell’ordinanza del presidente della Regione Toscana n. 26 del 6 aprile 2020 è necessario provvedere alla consegna delle mascherine per la cittadinanza. Sono In consegna n. 2 mascherine a residente, per un totale di oltre 18.000 mascherine confezionate questa mattina dai dipendenti del Comune di Civitella in Val di Chiana.

“La distribuzione è in corso attraverso le associazioni del territorio con particolare riferimento a quelle presenti in ogni frazione che hanno raccolto subito l’invito e che ringraziamo sin da subito”, spiega il sindaco Ginetta Menchetti.

Ogni cittadino riceverà presso la sua residenza una busta con inserite le mascherine di competenza del proprio nucleo familiare.

“I volontari non sono autorizzati ad entrare dentro le abitazioni”, prosegue Menchetti, “dico questo per evitare che qualcuno si spacci per volontari ma abbia in realtà altre intenzioni, e la scelta delle associazioni delle relative frazioni va proprio in tale direzione cioè a scongiurare eventuali truffe”.

Per chi non ricevesse il kit di mascherine perché domiciliato e non residente si invita a contattare il Comune allo 0575/4451 che provvederà alla consegna delle stesse.

“A seguito del completamento della consegna, che avverrà entro pochi giorni e che vi comunicherò attraverso gli ordinari canali di comunicazioni fino ad oggi adottati, vi informo che entrerà in vigore l’ordinanza n. 26 del 06/04/2020 del Presidente della Regione che dispone:

l’utilizzo obbligatorio delle mascherine monouso in spazi chiusi pubblici e privati aperti al pubblico, quando in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”.

L’ordinanza non si applica ai bambini di età inferiore ai 6 anni e alle persone che non tollerano le mascherine se accertate da certificazione dei medici di medicina generale.

“Per quanto riguarda il quadro epidemiologico”, conclude la prima cittadina, “ad oggi è invariato, non ci resta che continuare a rispettare le regole”.