Civitella in Val di Chiana, aggiornamento epidemiologico e informazioni di servizio

“Condivido con la cittadinanza il mio rammarico per le notizie uscite giovedì sera, 16 aprile, nella stampa locale e nella videocronaca di una tv locale che affermavano la presenza di 6 casi positivi nella RSA Becattini di Civitella. Notizia priva di ogni fondamento, per smentire la quale ci siamo immediatamente attivati, interpellando i vertici della ASL che hanno ammesso l’errore. Quindi ad oggi si confermano nella Rsa 3 casi positivi asintomatici che godono di buona salute e in più aggiungo con sollievo che i due tamponi degli ospiti in sospeso sono rientrati e sono negativi. Ad oggi abbiamo una buona notizia: per il nostro primo caso positivo è stata certificata la guarigione. Visto che ci avviciniamo ad un nuovo fine settimana si raccomanda di minimizzare gli spostamenti e rispettare le prescrizioni nell’interesse di tutti”. Così il sindaco di Civitella, Ginetta Menchetti, interviene, anche con un video diffuso sulla pagina Facebook istituzionale, sulla situazione epidemiologica del Comune.

Altre informazioni di servizio:

SOLIDARIETà ALIMENTARE – BUONI SPESA

Continua l’attività di ricevimento domande e valutazione delle stesse relative ai buoni spesa. Sono stati raggiunti 240 nuclei familiari che hanno inoltrato domanda. Anche in questo caso si ricorda che i buoni spesa sono destinati a coloro che non hanno risorse disponibili al momento per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità. La comunità di Civitella è responsabile, solidale e questo è il momento di dimostrarlo inoltrando le domande solo da parte dei nuclei che hanno queste caratteristiche, evitando cosi d’ingolfare inutilmente l’Ufficio Sociale e far sì che queste risorse siano destinate davvero ai nuclei bisognosi. Quindi si fa appello al senso di responsabilità di ciascuno.

Ulteriori misure in favore dei nuclei familiari in difficoltà causa emergenza Covid- 19 – Contributo affitti

La Regione Toscana ha previsto un intervento di contributo affitti in occasione dell’emergenza Covid 19.

A partire da lunedì 20 aprile si troverà nel sito del Comune, o nell’apposito espositore fuori dal Palazzo comunale, la modulistica che dovrà essere riconsegnata entro il 16 maggio 2020.

La modulistica debitamente compilata deve essere restituita a mano allo sportello previo appuntamento o tramite mail all’indirizzo [email protected] con risposta automatica che vale come ricevuta, oppure con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec del Comune: [email protected]

I requisiti richiesti si trovano nella modulistica, per quanto riguarda l’ISEE la soglia di ammissione è al di sotto di euro 28.684.

UFFICI POSTALI

Saranno riaperti gli uffici postali di Pieve al Toppo e Tegoleto dalla prossima settimana a giorni ridotti. Per il dettaglio delle aperture consultare il sito del Comune e delle Poste nei prossimi giorni.

Decreto presidente Regione toscana 36 del 14 aprile in merito ad agricoltura, controllo Fauna selvatica e forestazione

Tale decreto, in merito all’attività agricola amatoriale, prevede la possibilità di spostamento sia all’interno del proprio Comune che in Comune diverso. Lo spostamento deve essere fatto in sicurezza rispettando le seguenti prescrizioni:

– che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno;

– che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare;

– che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati.

Mentre per le attività selvicolturali per consentire il completamento delle attività di taglio del bosco è predisposta la proroga del taglio per 15 giorni .

Anche per il controllo della fauna selvatica sono previste delle attività specificate nella stessa ordinanza.

ABBRUCIAMENTI

È terminato il 15 aprile il divieto: al momento non vi è stata una proroga da parte della Regione comunque si raccomanda di limitare questa attività e nel caso di prevedere la massima attenzione.

attività produttive sospese

La circolare della Prefettura di Arezzo del 14 aprile 2020, in particolare, specifica che è necessario inoltrare una comunicazione al Prefetto al fine di consentire l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione ovvero la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

DONAZIONI

Continuano le donazioni da parte di cittadini, aziende, associazioni a cui l’amministrazione comunale rinnova i ringraziamenti.